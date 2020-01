Pedido para liberação de FGTS começa nesta quinta-feira

Nova Iguaçu - Começa nesta quinta-feira, dia 2, a solicitação para a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para famílias dos bairros mais afetados pela chuva de granizo que atingiu a cidade de Nova Iguaçu no dia 25 de outubro do ano passado. A Prefeitura de Nova Iguaçu conseguiu junto ao Governo Federal, a liberação do benefício para ajudar aos moradores na reconstrução de seus imóveis ou bens, danificados após a chuva. O limite de saque será de R$ 6.200 para quem tem saldo em contas do FGTS, ativas ou inativas.



Somente terão direito, os moradores das ruas cadastradas pela Defesa Civil de Nova Iguaçu. Para isso, é preciso que seja feito antes a solicitação e após a aprovação, o valor será liberado em até cinco dias úteis. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a solicitação e a liberação do saque seguirão o calendário com a data de aniversário do morador.



Para atender à população que tem direito ao saque, a Prefeitura em parceria com a Caixa Econômica Federal, montou uma Central de Atendimento, onde serão realizados as solicitações, no galpão do antigo Restaurante Popular de Nova Iguaçu, no Centro, próximo a rodoviária. O local funcionará de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, até o dia 20 de fevereiro de 2020.



A chuva de granizo atingiu 20 bairros e mais de 1.800 ruas foram cadastradas pela Defesa Civil. Na ocasião, para ajudar os moradores que tiveram suas casas danificadas, a Prefeitura fez a distribuição gratuita de telhas. Foram mais de 200 mil metros de telhas entregues a mais de 7 mil famílias. A lista completa das ruas avaliadas pela Defesa Civil está disponível aqui.



Calendário de pagamento



Aniversariantes a partir de:



Janeiro

02 de janeiro



Fevereiro

07 de Janeiro



Março

09 de Janeiro



Abril

13 de Janeiro



Maio

15 de Janeiro



Junho

17 de Janeiro



Julho

21 de Janeiro



Agosto

23 de Janeiro



Setembro

27 de Janeiro



Outubro

29 de Janeiro



Novembro

29 de Janeiro



Dezembro

04 de Fevereiro