Plano Verão Tinguá começa no domingo

Nova Iguaçu - Oferecer mais segurança aos moradores e turistas que visitam a região de Tinguá, em Nova Iguaçu, durante o período de verão, é um dos objetivos do Plano Verão Tinguá 2020, que começa neste domingo, dia 5. Outros propósitos do plano são ajudar na prevenção de acidentes e conscientizar a população da preservação ambiental, além de dar mais fluidez ao trânsito e a ordenação do trabalho de vendedores ambulantes de forma mais ordenada.



Este ano a região ganha um atrativo a mais. A Praça de Tinguá foi totalmente revitalizada e entregue à população recentemente, oferecendo um novo espaço de lazer e diversão. O chafariz foi remodelado, ganhando um show de luzes, que encanta à noite. Além disso, o espaço, com uma área de 5,6 mil metros quadrados, tem agora uma academia da terceira idade, playground, rampas de acessibilidade, coreto reformado, com pequena cobertura para eventos, novos bancos em madeira, paisagismo, pedras portuguesas novas e uma melhor iluminação pública.



A quarta edição do Plano Verão, que será realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMADETUR), acontecerá sempre aos domingos, entre 7h30m e 18h, e termina em 15 de março. Haverá ações também nos dias 24 e 25 de fevereiro, por conta do carnaval. Em 2019, as 16 operações realizadas registraram a visita de mais de 200 mil pessoas à região do Tinguá. O período foi marcado por muitos fins de semana chuvosos. Para 2020, a expectativa é que este número seja ainda maior durante os 13 dias de operações previstos.



A ação do Plano Verão terá como pontos principais o acesso ao bairro de Vila de Cava e a Praça de Tinguá, além de pontes estreitas. Há grande procura por sítios e cachoeiras, que recebem turistas de diversos pontos do Rio, principalmente da Baixada.



Nas operações de 2019, foram registrados apenas dois acidentes de trânsito na Estrada Federal do Tinguá contra seis no ano anterior.