Moradores de Austin recebem serviços de saúde e assistência social

Nova Iguaçu - O pedreiro Robson Carlos dos Santos, de 56 anos, quer mudar de vida logo no início do ano. Trabalhando como autônomo há mais de dez anos, ele quer conseguir um emprego de carteira assinada para poder ter direitos trabalhistas, como férias e 13º salário. Morador de Austin, Santos esteve em uma das tendas da Secretaria de Assistência Social durante a primeira edição de 2020 do programa “Prefeitura Presente”, nesta terça-feira, dia 7, para agendar a retirada de sua carteira de trabalho.

A ação aconteceu na Avenida Doutor Arruda Negreiros, em frente ao cemitério de Carlos Sampaio e tem como objetivo levar aos bairros mais distantes do Centro da cidade serviços públicos gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Nova Iguaçu, como assistência social, saúde e educação.



“Meu sonho é ter todos os direitos garantidos de um trabalhador. Estou dando meu primeiro passo e vou em busca de um emprego melhor. Quero ter o prazer de tirar férias, garantir um 13º salário. Esse serviço aqui no bairro facilitou nossa vida. Ainda deu tempo de pedir a isenção da carteira de identidade”, afirmou o pedreiro.



Além da presença do ônibus de vacinação com cerca de 20 tipos de vacinas e agendamento de mamografia, ainda foi oferecido o teste rápido de hepatite, sífilis e HIV, serviços de pesagem do Bolsa Família, aferição de pressão arterial e de glicemia capilar.



“Vim colocar a caderneta de vacinação da minha filha em dia, pois com saúde não se brinca. Estou saindo daqui despreocupada, sabendo que minha filha está imune às doenças. Faltava a vacinação contra a varicela e agora foi tudo atualizado”, disse, aliviada, a saladeira Sandra Costa, de 40 anos, que levou a filha Mariana Costa, de 3, para ser imunizada no ônibus da Prefeitura.



Quem foi ao bairro de Austin ainda pode fazer o cadastramento na Agência Nova Iguaçu de Oportunidades; cadastramento e recadastramento do Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada; ID Jovem; Vale Social, cadastramento para Carteira do Idoso, caderneta do idoso, reconhecimento de paternidade, além de conseguir a isenção de certidões de nascimento, casamento e óbito.



Também foi oferecido o cadastramento no SINE, orientação e consulta de processos, orientação para liberação de alvará para empresas, segunda via de impostos e parcelamento de dívida ativa (IPTU, taxas, ISS) e isenção de IPTU para idosos.



Além de oferecer serviços públicos, o “Prefeitura Presente” também teve lazer e educação, como o projeto Matemática na Praça, da Fenig. Na área da educação, os moradores receberam orientação sobre a matrícula 2020, contação de histórias, pinturas e recreação para as crianças com a SEMED.



A Superintendência em Vigilância Ambiental em Saúde (Suvam) ainda deu orientações sobre o controle de caramujo, cuidados com água, prevenção de desastres ambientais e orientações contra à dengue.