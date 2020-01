Procuradoria convoca aprovados no Concurso Público e novos estagiários

Nova Iguaçu - Os 24 candidatos aprovados no Concurso Público para Carreira de Apoio na Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu (PGM-NI) devem se apresentar na Secretaria Municipal de Administração. Eles participaram das provas realizadas em 15 de dezembro do ano passado para ocupar seis cargos. A PGM chamou ainda os 19 estudantes universitários aprovados no 1º Exame de Seleção de Candidatos ao Programa de Estágio Forense, promovido em 2018.



Os aprovados no Concurso Público devem comparecer ao setor de RH da Secretaria Municipal de Administração, na Rua Dr. Barros Júnior 385, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.



Já os convocados para o Programa de Estágio devem ir diretamente ao Centro de Estudos Jurídicos (CEJUR), na sede da PGM (Rua Athaíde Pimenta de Moraes 335, Centro), das 10h às 17h, até o dia 14 de janeiro.