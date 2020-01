Vem aí a Corrida e Caminhada de Aniversário de Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - Estão abertas as inscrições para os servidores públicos municipais que queiram participar da Corrida e Caminhada de Aniversário de Nova Iguaçu. Pela primeira vez o evento acontecerá à noite, no dia 18 de janeiro, e será uma das atrações das comemorações pelos 187 anos da cidade-mãe da Baixada Fluminense.



Os atletas deverão se inscrever gratuitamente na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), das 10h às 16h, munidos de comprovante que é servidor ou comissionado da Prefeitura de Nova Iguaçu. Além disso, é preciso levar duas latas de leite para efetuar o cadastro. A secretaria fica na Rua Iracema Soares Pereira Junqueira 65, 2º andar, Centro.



A corrida também é aberta ao público, com taxa de inscrição a partir de R$ 44,90. O cadastramento deve ser feito pelo site A corrida também é aberta ao público, com taxa de inscrição a partir de R$ 44,90. O cadastramento deve ser feito pelo site http://mobilizarj.com.br/ . Grupos e assessorias esportivas receberão uma cortesia a cada dez atletas inscritos. O evento deverá reunir cerca de mil atletas.



Os kits, compostos com a camiseta, número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação, estarão disponíveis para retirada no dia da corrida, das 10h às 18h, no Espaço Co-working, no 3º piso do Top Shopping, na Avenida Governador Roberto Silveira 540, Centro. A largada para o percurso de 5km será às 20h, na Via Light, na Rua Arcelino Pereira Neves, na altura da Vila Olímpica.



Haverá premiação especial para os cinco primeiros colocados nas corridas masculina e feminina, além de troféu para o primeiro lugar de cada faixa etária, também no masculino e feminino.