Arquiteto Vicente Loureiro lança livro de crônicas ‘Prosa Urbana’

Nova Iguaçu - ‘Prosa Urbana’ é o nome do livro que o arquiteto e urbanista Vicente Loureiro lança no dia 15 de janeiro, às 19h, no Centro Social São Vicente, o Patronato de Nova Iguaçu. Loureiro selecionou os melhores artigos publicados ao longo de sete anos em um jornal diário carioca para criar a obra. O endereço do Centro Social é Rua Governador Portela, 383, no Centro.



A capa do livro é artista plástico e cenógrafo iguaçuano Raimundo Rodriguez e, no dia do lançamento, Loureiro e o jornalista Marlon Brum vão bater um papo sobre os temas abordados na publicação. No Rio, o lançamento será no dia 28 de janeiro, às 19h, na Livraria Travessa, em Botafogo.



Ele registrou em crônicas o que viu nas viagens de Nova Iguaçu ao Centro do Rio, nos últimos sete anos. O resultado dessa observação sensível e privilegiada está na publicação, que reúne 125 textos, reflexos de sua sensibilidade, olhar e experiência de arquiteto, urbanista e gestor público.





Numa linguagem dirigida ao grande público, acessível, de fácil assimilação e compreensão, o livro traz uma série de crônicas curtas e informativas mas profundamente questionadoras de temas que vão desde o conceito básico de cidade, passando pela governabilidade da metrópole, até os caminhos do futuro e os direitos do pedestre e de cada cidadão a espaços públicos qualificados e qualidade de vida urbana.



Para Jaime Lerner, que assina o prefácio do livro, “Não falta ao Vicente o bom humor nos detalhes, fruto do olhar cuidadoso de um profissional da lida, do dia a dia, das soluções".



Doutorando em urbanismo pela Universidade de Lisboa, Vicente Loureiro exerceu cargos na administração pública por mais de 36 anos, como secretário e subsecretário de estado do Rio de Janeiro.



Além disso, foi secretário municipal de Nova Iguaçu, Volta Redonda, Petrópolis, Barra Mansa e Paracambi, sempre em pastas vinculadas ao urbanismo, desenvolvimento local ou regional.