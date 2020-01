Prefeitura de Nova Iguaçu cria Central de Atendimento às vítimas da chuva de granizo

Nova Iguaçu - Quem foi prejudicado pela chuva de granizo que caiu sobre Nova Iguaçu em outubro do ano passado e deseja sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) tem agora uma nova Central de Atendimento exclusivamente para tirar dúvidas e esclarecer o que é necessário para receber o benefício. Basta ligar para o telefone 2666-4930, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Esta é uma parceria entre a Ouvidoria e as secretarias municipais de Assistência Social e de Defesa Civil.

Já no antigo Restaurante Popular, ao lado da 52ª Delegacia de Nova Iguaçu, perto do Viaduto Padre João Musch, no Centro, que funcionará até o dia 20 de fevereiro de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, o atendimento nesta quinta-feira, dia 9, foi às vítimas da chuva nascidas no mês de março para as solicitações de liberação do FGTS.

Este pedido também pode ser feito em qualquer agência do banco. No local é possível pedir a inclusão do endereço de ruas que ainda não estão listadas pela Defesa Civil.

Esta é a segunda etapa de auxílio que vem sendo prestado pela Prefeitura aos atingidos pela chuva de granizo. A primeira começou já no dia seguinte da catástrofe, em 25 de outubro, quando as secretarias municipais de Defesa Civil e de Assistência Social iniciaram o cadastramento das famílias que tiveram suas casas danificadas.

Em seguida, a Secretaria Municipal de Infraestrutura iniciou a distribuição de mais de 200 mil metros quadrados de telhas, que beneficiou mais de 7 mil famílias.

No dia 2 de janeiro, a Prefeitura montou no antigo Restaurante Popular toda a estrutura e logística para que a Caixa, responsável pelo atendimento aos solicitantes, pudesse atender às pessoas que desejam sacar o FGTS.

A convocação daqueles que têm direito ao saque é feita de acordo com o mês de aniversário. A partir de segunda-feira, além dos nascidos em janeiro, fevereiro e março, também poderão buscar pelo atendimento os aniversariantes de abril.