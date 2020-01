Alana Nogueira e Baile de Axé agitam o final de semana do Shopping Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - O projeto ‘A Quinta é Nossa’ do Shopping Nova Iguaçu recebe esta semana a cantora Alana Nogueira. Ela tornou-se um fenômeno das redes sociais ao obter mais de 10 mil visualizações no Facebook com um vídeo da música ‘Hello’, da cantora britânica Adele. Ali ela mostrou porque é uma das grandes promessas da música na cidade. O show será nesta quinta-feira, dia 16, às 19h30, na Praça de Alimentação.



A música cresceu com Alana desde a barriga da mãe, a cantora Cris Reis (bastante conhecida da noite Iguaçuana), que conta que sempre levava a pequena Alana para os eventos que fazia na noite iguaçuana.



Na sexta-feira, dia 17, acontece o Baile Axé Pedreira, que homenageará a Bahia, berço deste ritmo dançante que contagiou o Brasil na década de 1990. O cantor Leandro Aguiar irá resgatar os maiores sucessos que arrastam multidões até hoje no Farol da Barra. Artistas como Asa de Águia, Daniela Mercury, Araketu, Banda Eva, Ivete Sangalo e Netinho estarão presentes no repertório. Também a partir das 19h30, na Praça de Alimentação.