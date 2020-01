Festa de aniversário da cidade começa com missa na Catedral de Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - O aniversário de 187 anos da cidade de Nova Iguaçu começou a ser festejado na manhã desta quarta-feira, dia 15, data oficial da comemoração. Considerada cidade-mãe da Baixada Fluminense, ela ganhou uma missa na Catedral de Santo Antônio de Jacutinga, padroeiro do município. O prefeito Rogerio Lisboa, o vice-prefeito, secretários municipais, vereadores moradores da cidade assistiram à celebração presidida pelo bispo Dom Gilson de Andrade.





Funcionários públicos de vários setores participaram da cerimônia, inclusive garis da Empresa Municipal de Limpeza Urbana (Emlurb). O prefeito de Nova Iguaçu recordou os momentos de dificuldade em sua gestão, como quando assumiu o governo com a prefeitura devendo três meses de salários aos seus funcionários, e celebrou as conquistas, como a implantação do Segurança Presente na cidade, a primeira fora da capital a receber o programa



"Hoje é um dia de gratidão. A igreja católica foi importantíssima para conquistarmos o Segurança Presente. Peço a todos vocês que não cessem suas orações por esta cidade", disse Rogerio Lisboa.



Dom Gilson de Andrade relembrou a chuva de granizo que atingiu Nova Iguaçu em outubro do ano passado e citou a união de forças como fator primordial para que as vítimas da catástrofe fossem amparadas. "A prefeitura, a igreja e muitas pessoas da sociedade civil estenderam as mãos para ajudar. Nosso povo é rico em manifestações de solidariedade", afirmou o bispo.



As celebrações pelos 187 anos de Nova Iguaçu continuam nesta quinta-feira, às 10h, com uma expedição à Vila de Iguassu. Na sexta, na Casa de Cultura, haverá um encontro entre membros do governo, servidores e comissionados para que seja feito um balanço da gestão e apresentação dos projetos para 2020.



O ponto alto das comemorações será no sábado, dia 18, com desfile de Folia de Reis, no Calçadão, às 8h, corrida noturna, às 19h30, na Via Light, e, em seguida, show ao vivo da banda Multiversos. A festa termina no domingo com um passeio ciclístico até a Serra do Vulcão, onde os participantes plantarão mudas de espécies nativas da Mata Atlântica.