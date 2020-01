Centenas de pessoas lotam tendas do ‘Prefeitura Presente’ em Rodilândia

Nova Iguaçu - A manicure autônoma Yara Lima Barreto, de 18 anos, foi uma das centenas de pessoas que participaram de mais uma edição do ‘Prefeitura Presente’, realizado nesta quinta-feira, dia 16, em Rodilândia, no Terreno do Nivaldo, na Rua Cataguases. Ela se cadastrou no Sistema Nacional de Emprego (SINE) em busca de um emprego de carteira assinada.



“Nunca trabalhei de carteira assinada. Quero entrar no mercado de trabalho e poder ter o direito de tirar férias e receber o 13º salário. Estou saindo daqui cheio de esperanças, sentindo que vou mudar de vida”, contou Yara.



O evento leva aos bairros serviços de saúde, educação e assistência social. O programa continua oferecendo atendimento no ônibus de vacinação com cerca de 20 diferentes tipos de vacinas, testes rápidos de hepatite, sífilis e HIV, agendamento de mamografia, aferição de pressão e glicemia capilar, caderneta do idoso e pesagem do Bolsa Família.



Para derrubar o mito que o homem não cuida de sua saúde, o auxiliar de logística José Luiz Pereira Silva, de 51 anos, buscou um atendimento para verificar sua glicose e aferir a pressão arterial. Ele ficou surpreso ao saber que terá que procurar um médico.



“Minha pressão está 13x7. Fiquei preocupado. Muitos homens acabam morrendo justamente por não quererem se cuidar. Para muitos, ser consultado por um médico é um bicho de sete cabeças. Não quero fazer parte desta estatística”, lembrou.



Quem esteve no ‘Prefeitura Presente’ ainda conseguiu fazer o cadastramento e recadastramento do Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC); ID Jovem; agendamento de Carteira de Trabalho, Vale Social, cadastramento para Carteira do Idoso, caderneta do idoso, reconhecimento de paternidade, além de conseguir a isenção de certidões de nascimento, casamento e óbito.



Entre outros serviços oferecidos estão orientação e consulta de processos, procedimentos para liberação de alvará para empresas, segunda via de impostos e parcelamento de dívida ativa (IPTU, taxas, ISS) e isenção de IPTU para idosos.



O programa ainda continua oferecendo lazer e educação com o projeto “Matemática na Praça”, da Fenig. Na área da educação, a criançada participou de contações de histórias, pinturas e recreação enquanto seus pais buscavam os serviços gratuitos.



Já a Superintendência em Vigilância Ambiental em Saúde (Suvam) deu orientações sobre o controle de caramujo, cuidados com água, prevenção de desastres ambientais e orientações contra à dengue.