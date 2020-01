Top Music recebe a voz doce de Cíntia Andrade

Nova Iguaçu – O palco do Top Music recebe Cíntia Andrade nesta terça-feira, dia 21, a partir das 19h. A carioca começou sua carreira cantando em bares e restaurantes, depois participou de programas de televisão e encantou com sua voz doce e firme e sua afinação impecável. Nesse show, ela vai mostrar ao público clássicos da MPB, Samba e Pop nacional e internacional.



Cíntia Andrade tem no currículo o prêmio de Revelação do Ano (1999) da Secretaria de Cultura de Duque de Caxias. Já em 2004, participou como protagonista do musical Cabaré, produzido pelo Sesi Rio, e do CD ‘Quem São os Novos da MPB’, com show realizado na Lona Cultural João Bosco. Cinco anos depois, em 2009, a artista passou a integrar a banda do cantor Latino, como backing vocal, na turnê ‘Junto e Misturado’.



Entre os programas de televisão em que se apresentou estão Domingão do Faustão, Hebe, Caldeirão do Huck, Legendários, Planeta Xuxa, Domingo Legal e Eliana. Cíntia Andrade estará na praça de alimentação do 3º piso.