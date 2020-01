Bruno Bellandi mostra sua versatilidade no palco do Top Music

Nova Iguaçu – Carioca que nasceu no samba e bebeu da fonte dos compositores da década de 1940, o cantor Bruno Bellandi também sentia o coração bater forte quando ouvia Beatles, James Brown, Michel Jackson, Tom Jobim, Chico Buarque e Caetano Veloso. Foi esse caldeirão cultural que formou o repertório de Bruno Bellandi, que sobe ao palco do Top Music nesta quarta-feira, dia 22, a partir das 19h.



Ele nasceu em uma família de compositores: o avô, Oscar Bellandi, se consagrou como compositor nos anos 1940, formando parceria com os maiores artistas da época: Dick Farney, Chico Anysio, Nelson Trigueiro, entre outros. Já seu pai, Jorge Bellandi, compôs sambas para Império da Tijuca, Vila Isabel, Salgueiro e Portela, nas décadas de 1980 e 1990.



Bruno foi intérprete da Império da Tijuca, vocalista do Malícia Brasileira e do Grupo Raça. Tornou-se um intérprete requintado e versátil. O talento, disciplina e profissionalismo proporcionaram a participação do cantor como vocalista da Banda do programa Caldeirão do Huck, onde Bruno pôde cantar e acompanhar grandes estrelas da MPB e hits internacionais.