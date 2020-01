Polícia prende dois acusados de assassinarem homem na Dutra com 30 tiros

Nova Iguaçu - Três homens foram presos acusados de homicídio qualificado em Nova Iguaçu, nesta terça-feira, 21, e um quarto pelo crime de roubo. Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF) capturaram dois homens por homicídio qualificado. Eles e mais dois homens são suspeitos do assassinato de Alexandre Araújo de Brito na Rodovia Presidente Dutra, em 18 de outubro passado. A vítima passava de carro na via e foi executada com mais de 30 disparos.



Agentes da 56ª DP, em Comendador Soares, prenderam um homem indiciado por homicídio e outro acusado de crime de roubo. Ambos tinham contra si mandados de prisão preventiva e foram encaminhados a uma prisão.



O crime na Rodovia Presidente Dutra tem uma história que envolve milícia. De acordo com as investigações feitas pelos policiais da Delegacia de Homicídios, os dois criminosos integravam um grupo que brigava para expandir suas atividades no bairro Cerâmica. A polícia também descobriu locais usados pelos bandidos para clonar, desmontar e cortar veículos roubados ou obtidos através do ‘tombo de seguro’.



Foram encontrados cerca de cem carros, carcaças, placas e peças diversas de veículos. Em um dos sítios, em Nova Iguaçu, os policiais localizaram, além de carcaças, a ossada de uma vítima que estava desaparecida. Em outro, na mesma cidade, eles apreenderam uma arma e encontraram dois veículos roubados que seriam cortados e desmontados.



Os marginais legalizaram uma empresa em seus nomes e já haviam assumido a segurança de um condomínio habitacional popular. Os investigadores acreditam que os indícios mostram que os suspeitos pretendiam criar e expandir uma milícia no local.