‘A Princesa e o Sapo’ é a peça infantil deste domingo no Shopping Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - A trabalhadora e ambiciosa Tiana sonha um dia abrir o seu próprio restaurante em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Mas seus planos tomam um rumo diferente quando ela conhece o príncipe Naveen, que virou um sapo pelo maldoso transformado pelo Dr. Facilier.



Será que a princesa consegue realizar seu sonho? E o príncipe, ficará preso para sempre nessa maldição?



As aventuras de ‘A Princesa e o Sapo’ podem ser conferidas na próxima apresentação do teatro infantil, neste domingo, 26, a partir das 16h, no palco da Praça de Alimentação do Shopping Nova Iguaçu.