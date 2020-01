Prefeitura atualiza listagem com ruas para moradores solicitarem liberação do FGTS

Nova Iguaçu –Moradores de ruas que ainda não tinham sido cadastradas pela Prefeitura de Nova Iguaçu agora já podem buscar o link no site da instituição e conferir a atualização da listagem. A partir desta quinta-feira, dia 23, eles poderão solicitar o saque do FGTS para fazer obras em suas residências atingidas pela tempestade de granizo que se abateu sobre 20 bairros da cidade, em 25 de outubro passado, e causou muito estrago em casas e automóveis.



A lista atualizada agora conta com 10.755 vias cadastradas após a inclusão de mais 8.908 ruas. Os moradores que foram prejudicados, mas ainda não tiveram suas ruas incluídas na listagem, podem comparecer no galpão montado do antigo Restaurante Popular, no Centro de Nova Iguaçu, com RG e comprovante de residência, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.



“A pessoa não precisa esperar o cronograma com as datas elaborado pela Caixa. Ela pode procurar logo o local de atendimento e pedir a inclusão de suas ruas. Nesses 14 dias de funcionamento do galpão, temos uma média diária de 340 atendimentos feitos pela Defesa Civil e 546 da Caixa”, comentou o secretário de Defesa Civil de Nova Iguaçu, Jorge Lopes.