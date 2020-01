Nova Iguaçu Country Clube realiza baile Pré-Carnavalesco Adulto dia 8 de fevereiro

Nova Iguaçu - O Nova Iguaçu Country Club (NICC) promoverá o baile ‘Pré-Carnavalesco Adulto’ em seu salão nobre no sábado, dia 8 de fevereiro, a partir das 21h. Sócios da instituição podem levar visitantes para o evento, que será animado pelo grupo Conversa de Sambista Banda Show. Os ingressos estão à venda na secretaria do clube desde o dia 22 de janeiro e custam R$ 30 (sócios) e R$ 40 (convidados).



Os foliões podem ir fantasiados ou com traje esporte e devem estar preparados para se divertir até as 3h. O NICC fica na Rua Dr. Barros Junior, 862, no Centro. Mais informações pelo telefone: 2667-1455.