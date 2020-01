Nova Iguaçu - As redes sociais são os novos meios de divulgação do trabalho da artesã Doraci Gomes Trajano Leite, de 49 anos. Durante os últimos dois meses, ela participou do curso de Marketing Digital, oferecido pela Prefeitura de Nova Iguaçu na Casa da Inovação, e descobriu como a internet pode impulsionar as vendas do seu artesanato. Além dela, outras 17 artesãs também fizeram o curso e aprenderam a utilizar mídias digitais como o Facebook e Instagram.

A formatura, com entrega de certificados, aconteceu nesta sexta-feira, dia 24, na Casa de Inovação, no Centro. O curso é uma parceria da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig) com a Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semacti).



“Fiquei tão feliz quando fiz minha primeira venda pela internet. No curso, aprendi, entre outras coisas, técnicas de fotografia. Com isso, tiro foto dos meus panos e kits de cozinha e posto. Antes eu tinha Facebook, mas quase não usava. Agora, além dele, tenho o Instagram, que já tem bastantes seguidores”, anima-se Doraci.



Essa é a segunda turma de Marketing Digital da Casa de Inovação. A primeira se formou em outubro do ano passado. Segundo o secretário de Assuntos Estratégicos, Ciências, Tecnologia e Inovação, Alex Castelar, o curso possibilita que os artesãos se tornem empreendedores digitais.



“Muitos não tinham ou não sabiam como trabalhar com redes sociais. Antes, o público deles era limitado aos visitantes de feiras ou eventos. Na internet, esse público é ilimitado, possibilitando vendas online não só pelo Brasil, como pelo mundo. Aqui, na Casa da Inovação, eles aprendem como utilizar as plataformas de forma correta”, destaca Castelar.



A Casa de Inovação tem oito unidades em todo município, oferecendo cursos como Programação em Games, Criação de Aplicativos, YouTuber, Introdução à Robótica, Inclusão Digital 60+, Inclusão Digital 30+ e Marketing Digital para Artesãos.



“Ano passado eram 78 alunos. Até o final deste ano, vamos chegar a cinco mil formandos digitais. Nova Iguaçu está se tornando a maior escola pública em habilidades digitais do Brasil”, afirma o secretário.



A próxima turma começa no dia 9 de março e as inscrições já podem ser feitas na Fenig, que fica na rua Governador Portela 812, 2º andar, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.