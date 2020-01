Faetec prorroga inscrições para cursos de Qualificação Profissional gratuitos

Nova Iguaçu - Devido à grande procura, a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, prorrogou as inscrições para os cursos profissionalizantes gratuitos. Para quem procura uma nova chance de incrementar o currículo e até mesmo alcançar uma nova profissão, a hora é agora.



Os interessados podem se candidatar até o dia 2 de fevereiro e escolher até duas opções de formação entre as 29.735 mil vagas espalhadas por todo o Estado do Rio. Em Nova Iguaçu, inicialmente estavam disponíveis 410 vagas nas unidades Faetec Centro, Austin e Paulo Falcão. A inscrição é feita somente pelo site www.faetec.rj.gov.br.



Os cursos têm duração entre dez e vinte semanas. Entre as oportunidades estão Costureiro; Garçom; Padeiro; Mecânico de Automóveis Leves; Operador de Computador; Inglês Iniciante e Intermediário, Recepcionista em Meios de Hospedagem; Cabeleireiro, entre outros. Além disso, há 210 vagas para o curso semipresencial de Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão. E para quem tem interesse pela área musical, a Faetec oferece 1.025 oportunidades para diversos instrumentos, como Trombone; Percussão; Teclado e Violino. A lista completa de cursos está disponível no site da Fundação.



Para se candidatar aos cursos profissionalizantes é preciso ter a idade mínima entre 14 e 18 anos, de acordo com a exigência de cada curso. A escolaridade também varia, de acordo com a qualificação escolhida. O sorteio público das vagas será realizado no dia 3 de fevereiro, e a listagem completa será publicada no site da instituição. O período de matrícula para os candidatos sorteados será entre os dias 4 a 13 de fevereiro. As aulas começam no dia 2 de março, uma segunda-feira.



“O secretário da SECTI, Leonardo Rodrigues, destaca a importância da qualificação profissional para os que buscam uma colocação no mercado de trabalho. “As exigências para conseguir um emprego estão cada vez maiores. Para suprir essa demanda, temos a nossa Rede que é preparada e apta para formar mão de obra qualificada e atender às necessidades do mercado. Não percam tempo e aproveitem a prorrogação das inscrições para se candidatar às vagas”, completou o secretário.