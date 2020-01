'Prefeitura Presente' chega ao Parque da Biquinha, em Nova Iguaçu

Nova Iguaçu -A Prefeitura de Nova Iguaçu promove a oitava edição do ano do 'Prefeitura Presente' nesta quinta-feira, dia 30. O programa oferece à população serviços de saúde, assistência social, educação, além de atividades de lazer para as crianças. A última ação do mês de janeiro acontece no Parque da Biquinha, na Rua Coronel Monteiro de Barros, próximo a Escola Municipal Enilza Barros Chiconele. O atendimento será das 9h às 15h.



A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) levará serviços como reconhecimento de paternidade, isenção de casamento e para segunda via de certidões de casamento, nascimento ou óbito, ID Jovem, Vale Social, agendamento para Carteira de Trabalho e para Carteira do Idoso, cadastramento na Agência Nova Iguaçu de Oportunidades e no Sistema Nacional de Emprego (SINE), cadastramento e recadastramento do Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC).



Já a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) vai oferecer agendamento de mamografia, testes rápidos de hepatite, sífilis e HIV, aferição de pressão arterial e de glicemia capilar, caderneta do idoso, pesagem do Bolsa Família, além de 20 diferentes tipos de vacinas. Quem for ao local também poderá receber orientações sobre o controle de roedores e caramujo, cuidados com água, prevenção de desastres ambientais e combate à dengue.



Quem for ao 'Prefeitura Presente' também poderá receber, por meio da Secretaria Municipal de Economia e Finanças (SEMEF), orientação e consulta de processos, orientação para liberação de alvará para empresas, segunda via de impostos e parcelamento de dívida ativa (IPTU, taxas, ISS) e isenção de IPTU para idosos.



Enquanto os pais e responsáveis buscam pelos serviços oferecidos pelo programa, as crianças poderão se divertir com contação de histórias, pinturas e recreação, ações da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), além dos projetos 'Matemática na Praça' e 'Livros para Voar', da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG).