Inscrição para bolsistas na Casa da Inovação termina sexta

Nova Iguaçu - Estudantes interessados em participar do processo de seleção de bolsistas para trabalhar no projeto ‘+Casas da Inovação’ devem ficar atentos: termina nesta sexta-feira, dia 31, o prazo para inscrições definido pela Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos, Ciência, tecnologia e Inovação (SEMACTI).



Ao todo, são 23 vagas, sendo 17 para alunos de diferentes cursos de graduação regularmente matriculados em instituições de ensino superior da Baixada Fluminense e seis vagas para o ensino médio.

Para se inscrever, o interessado deve preencher ficha, redigir carta de uma página justificando a participação no projeto, entregar declaração de matrícula e histórico acadêmico, além de disponibilizar currículo. Os documentos devem ser escaneados e enviados para o seguinte e-mail: editais.proext.2019@gmail.com

A seleção dos bolsistas será feita com base na avaliação curricular e entrevista individual. Serão aprovados candidatos com média igual ou superior a 7. A classificação se dará na ordem decrescente da nota final. Os candidatos aprovados que não forem classificados inicialmente irão compor a lista de espera, caso haja desistências ou desligamentos. O edital completo pode ser consultado no link http://bit.ly/36z3DmK Nesta quinta-feira, dia 30, a Casa da Inovação abre inscrições para novas turmas dos cursos de Programação em Games, Criação de Aplicativos, Youtuber, Introdução à Robótica, Inclusão Digital 30+ e Inclusão Digital 60+. Os interessados podem se cadastrar para o sorteio público pelo site www.casadainovacao.com ou presencialmente em uma das unidades.