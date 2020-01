Estão abertas as inscrições para o Pré-vestibular Social gratuito de Santa Eugênia

Nova Iguaçu - Doutores, mestres, professores. Não importa o título. Eles são jovens com no máximo 30 anos e o idealismo e a vontade de oferecer a mesma qualidade de ensino que receberam, fez com que embarcassem no projeto Israel Júnior, professor de matemática e física, e da assistente social Ana Lúcia Tobias há quatro anos. Eles abriram, com o apoio da Igreja Católica do bairro, o Pré-vestibular Social Santa Eugênia (PVSSE).



As inscrições para o curso pré-vestibular deste ano começaram nesta terça-feira, dia 28 e vão até 10 de fevereiro. A prioridade é para alunos que morem próximo do local, tenham baixa renda e estejam cursando o terceiro ano do ensino médio em escola pública ou já tenham terminado. As aulas são de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h, e nas manhãs de sábado. Há 60 vagas e os interessados precisam se apressar.



Informação e inscrição



A rapidez não é só pelo fato de ser grátis, é também porque os resultados obtidos pelos professores garantiram o ingresso dos alunos em universidades públicas como Uerj, UFRJ, Unirio e UFrRJ e desde o ano passado eles abriram para alunos que buscam vagas em escolas militares. Interessados devem entrar no Instagram da instituição www.instagram.com /pvssantaeugenia. Quem quiser mais informações também pode ligar para 96437-3030.



Entre os quase 20 professores de todas as disciplinas exigidas nas principais provas para ingresso em universidades e colégios militares, está o professor Fred Zgur, de história. Ele soube do PVSSA pela rede social Facebook há dois anos e decidiu ser voluntário. “ Nós acreditamos na educação pública, gratuita e de qualidade como promotora de uma sociedade melhor, mais justa, fraterna e democrática”, afirmou Fred, também filho de professor.



Primeiro lugar na UFRJ



Moradora de Austin e com a mãe desempregada e o pai trabalhando com reciclagem de óleo de cozinha e sabão, Alice Moura trouxe muito orgulho para a família. Conquistou o primeiro lugar no curso de Conservação e Restauração na UFRJ.

“ Foi o meu segundo vestibular consecutivo e consegui dessa vez. Eu fazia parte da coordenação de 2019, ajudando na impressão do material escolar para os alunos e também na organização dos eventos para angariar fundos para mantermos o projeto”, relatou.



Assim como Alice, o coordenador Israel Júnior conta histórias como a da aluna Aline Costa, que pela terceira vez tentou uma vaga no curso de medicina, o que tem maior nota de corte, e conseguiu pontuação para estudar engenharia ou odontologia em faculdade pública.



“ Ela vai tentar novamente, e dessa vez, Alice e um outro estudante, que busca ser oficial bombeiro, vão tentar o reforço de outro curso fora após uma prova de avaliação. Ele precisa de reforço na disciplina redação. Se passarem, terão ajuda para pagar o transporte ”, contou Israel, formado em engenharia de produção pela PUC-Rio e atualmente auditor fiscal no Tribunal de Contas do Estado.



“Esse é um projeto de compartilhamento de conhecimento, mas buscamos direcionar os alunos. No caso dos candidatos a vagas militares, eles não precisam estudar biologia e química, porque são matérias que não vão cair nas provas”, explicou Israel, acrescentando que o curso é gratuito, com professores voluntários, então é preciso que os alunos se comprometam, ajudando na gestão do projeto.

Doutor em química



Quem recebeu também dá em troca. O coordenador lembra que Daniel Rosa, professor de química, é graduado, mestre e doutor na área pela Rural do Rio. “ Ele foi meu aluno em um pré-vestibular social no Rancho Novo, perto da RioSampa, e agora ensina para os alunos aqui do pré-vestibular ”, recordou Israel, acrescentando que Daniel Rosa também leciona no curso de química da Unig.



No ato da matrícula, os organizadores pedem que os interessados levem cópia da carteira de identidade, o comprovante de residência, documento que comprove que já terminaram o ensino médio ou estão no terceiro ano e doem uma resma com 100 folhas A4.



O Pré-vestibular Social Santa Eugênia fica localizado na Rua Santa Eugênia, 54, bairro Santa Eugênia, em salão cedido pela Igreja Católica.