Banco de sangue do HGNI, em Nova Iguaçu, amplia o horário de doação em fevereiro

Nova Iguaçu - Antes de aprontar a fantasia para o carnaval, que tal fazer uma doação de sangue e ajudar a salvar vidas? Prevendo a diminuição do estoque próximo a datas festivas, o banco de sangue do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HNI) vai ampliar o horário de funcionamento em uma hora. A partir da próxima segunda-feira, dia 3, até o dia 28 de fevereiro, a coleta será das 7h30 às 13h30, com exceção de finais de semana e feriado.



O grande objetivo da mobilização é manter o estoque abastecido durante o mês, principalmente nas semanas que antecedem a folia momesca, quando as doações de sangue diminuem e a aumenta a demanda por atendimentos no HGNI. Para atender esse objetivo, o HGNI, também conhecido como Hospital da Posse, necessita de 600 bolsas de sangue coletadas por mês, mas o banco de sangue recebe, em média, 350 doadores, 40% abaixo do ideal.



De acordo com o diretor médico, Lino Sieiro, durante o feriado do carnaval, o número de atendimentos a casos de trauma, como acidentados, feridos por arma de fogo, arma branca e agressões, que vêm de toda a Baixada Fluminense, costuma ser maior, assim como a utilização do sangue para procedimentos de urgência e de rotina.



“É um período onde, infelizmente, ocorrem mais acidentes e a violência aumenta. Isso faz com que a procura por atendimentos no hospital seja grande. Por isso precisamos estar preparados com mais bolsas de sangue para termos uma reserva maior. É importante a doação de sangue, pois muitas vezes esse ato singelo é decisivo para salvar a vida de várias pessoas”, destaca ele.



Em época de vacinação contra o sarampo, a pessoa que pretende doar sangue deve tomar esta atitude antes de ser imunizada. Caso contrário, deverá aguardar 30 dias para que novamente esteja apta a doar.



Localizado próximo à recepção geral do HGNI, na Avenida Henrique Duque Estrada Meyer 953, na Posse, o banco de sangue, único público da Baixada Fluminense vinculado ao Hemorio, necessita de doações de todos os tipos sanguíneos. Além de abastecer o hospital, também fornece sangue à Maternidade Mariana Bulhões.



Quem pode doar



- Pessoas entre 16 e 69 anos que estejam bem de saúde e pesem mais de 50 quilos



- Não é necessário estar em jejum.



- Não pode doar quem ingeriu alimentos gordurosos nas últimas quatro horas ou bebidas alcoólicas no dia anterior.



- Vacinados contra o sarampo devem aguardar no mínimo 30 dias.



- Mulheres que estejam amamentando só podem doar após 6 meses.



- Quem tem tatuagem só pode doar após 1 ano.



- Gestantes não podem doar.



- Menores de idade de 16 e 17 anos também podem ajudar a salvar vidas, porém precisam da autorização dos pais ou responsáveis. O modelo de declaração está disponível no site do Hemorio: - Menores de idade de 16 e 17 anos também podem ajudar a salvar vidas, porém precisam da autorização dos pais ou responsáveis. O modelo de declaração está disponível no site do Hemorio: http://www.hemorio.rj.gov.br/html/pdf/menor_idade.pdf