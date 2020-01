Morador de Austin sai do 'Prefeitura Presente' com entrevista de emprego agendada

Nova Iguaçu -Desempregado há um ano, o ex-operador de máquina Tiago de Morais Silva, de 34 anos, encontrou, nesta quinta-feira, dia 30,uma oportunidade para se reinserir no mercado de trabalho. Ele esteve na oitava edição do ‘Prefeitura Presente’, no Parque da Biquinha, em Austin, e saiu de lá com uma carta de recomendação e uma entrevista de emprego marcada em uma empresa do ramo de vendas.



Uma das centenas de pessoas atendidas pelo programa da Prefeitura de Nova Iguaçu que leva à população serviços de assistência social, saúde e educação, Tiago é casado e pai de uma menina de 4 anos. Com a esposa também desempregada, coube a ele se desdobrar para poder sustentar a família.



Para isso, passou a vender, de porta em porta, produtos de cama, mesa e banho. Mas há quatro meses Tiago passou por uma cirurgia de apendicite e, desde então, estava em repouso e dependia da colaboração de terceiros para arcar com as despesas de casa.



“Agora que estou liberado para trabalhar, vim cadastrar meu currículo no SINE (Sistema Nacional de Emprego) e, para minha surpresa, havia uma empresa em busca de um profissional com o meu perfil. Recebi uma carta de recomendação e vou fazer uma entrevista de emprego na semana que vem”, comemorou



Tiago demonstrou confiança na contratação. “Conseguir este emprego significa poder dar dignidade para minha família e levar o sustento para casa. Para um homem isto é tudo”.



A perseverança do rapaz serviu de inspiração para as primas Raphaela de Souza, de 27 anos, e Marina de Souza, de 22. Elas também foram à tenda da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) e se cadastraram no SINE para vagas de cuidadora e auxiliar de cozinheiro, respectivamente. “Agora é aguardar e torcer para surgir uma vaga de emprego”, disse Raphaela.



Leitura para todos os gostos



Enquanto uma de suas quatro filhas e o genro eram atendidos por equipes da SEMAS, a dona de casa Maria de Fátima de Lima Barbosa da Costa aproveitava para praticar o hábito da leitura na tenda da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), onde conheceu o projeto 'Livros para Voar.'



“Desde criança sempre gostei de ler. Lia até bula de remédio. Sou separada há 20 anos e minhas filhas já casaram. Moro sozinha e os livros são minha melhor companhia. A leitura ativa o cérebro e todos deveriam criar este hábito”, aconselha Maria de Fátima, que não escolhe literatura. “Gosto de ler de tudo um pouco, desde romances e poesias a livros sobre ficção”.



O projeto da FENIG disponibiliza 100 livros a cada edição do ‘Prefeitura Presente’. Eles ficam disponíveis para que a população possa adotá-los e levá-los para casa. Após a leitura, é sugerido que o exemplar escolhido seja compartilhado com outra pessoa, disseminando assim o hábito da leitura. Cerca de 80% dos livros expostos na tenda da fundação são levados espontaneamente pelos frequentadores do programa.