Unidades da Firjan em 19 municípios recebem donativos para vítimas das chuvas no Estado

Nova Iguaçu - A Firjan Senai e a Firjan Sesi, em Nova Iguaçu, são locais para entrega das doações, que podem ser alimentos não-perecíveis, materiais de limpeza, de higiene pessoal e fraldas. Essas unidades fazem parte do que a instituição chama de 'Rede de Solidariedade' e visa ajudar as 16 mil pessoas desabrigadas com as chuvas no Norte e Norteste fluminenses. O endereço é Rua Gerson Chernicharo 1319 e 1321.



De acordo com os organizadores do atendimento à população, os itens mais necessários são alimentos não-perecíveis, materiais de limpeza como vassoura, pano de chão, sabão em barra, sabão em pó, rodo, detergente e cloro.



Pasta de dente, escova de dente, escova de cabelo, sabonete, xampu e condicionador, materiais de higiene pessoal, também são bem-vindos. Quem quiser dar fraldas, pode doar infantil e geriátrica.



A Firjan informou que todo o material arrecadado será destinado às cidades de Itaperuna, Cardoso Moreira, Natividade, Porciúncula, Italva e Bom Jesus, municípios mais afetados pelas chuvas.



Confira a lista das unidades e os endereços onde as doações podem ser entregues:



Rio de Janeiro Capital



Firjan Sede

(Av. Graça Aranha, nº 1)



Vicente de Carvalho

(Firjan SENAI SESI - Av. Pastor Martin Luther King Junior, nº 6475)



Jacarepaguá

(Firjan SESI - Av. Geremario Dantas, nº 342 – Tanque)

(Firjan SENAI – Av. Geremário Dantas, nº 940 – Pechincha)



Cinelândia

(Firjan SESI – Av. Calógeras, nº 15 - 5º Andar)

(Firjan SENAI - Rua Santa Luzia, nº 685 - 5º Andar)



Tijuca

(Firjan SESI - Rua Morais e Silva, nº 53)

(Firjan SENAI - Rua Mariz e Barros, nº 678)



Macaranã

(Rua São Francisco Xavier, 417)



Santa Cruz

(Firjan SENAI SESI - Rua Felipe Cardoso, nº 713)



IST Automação e Simulação

(Praça Natividade Saldanha, nº 19 – Benfica)



IST Solda

(Rua São Francisco Xavier, nº 601 – Tijuca)



IST Ambiental

(Rua Morais e Silva, nº 53 – Tijuca)



Casa Firjan

(Rua Guilhermina Guinle, 211 – Botafogo)



Leste Fluminense



Niterói

(Firjan SESI - Rua Visconde De Uruguai, nº 535)

(Firjan SENAI - Rua General Castrioto, nº 460)



São Gonçalo

(Firjan SENAI SESI - Rua Doutor Nilo Peçanha, nº 134)



Baixada Fluminense



Duque de Caxias

(Firjan SENAI - Travessa Arthur Goulart, nº 124)

(Firjan SESI - Rua Artur Neiva, nº 100)



Nova Iguaçu

(Firjan SENAI - Rua Gerson Chernicharo, nº 1.319)

(Firjan SESI - Rua Gerson Chernicharo, nº 1321)



Itaguaí

(Firjan SENAI - Rodovia Rio-Santos, nº LT J-1 - Quadra 97 zona industrial)



Sul Fluminense



Barra do Piraí

(Firjan SESI - Av. Major Moacyr Salgueiro, nº 1065)

(Firjan SENAI - Rua Alan Kardec, nº S/nº)



Valença

(Firjan SENAI - Av. Osires de Paiva Souza, nº 1.020)



Barra Mansa

(Firjan SESI - Avenida Argemiro de Paula Coutinho, nº 2000)

(Firjan SENAI - Rua Senhor do Bofim, nº 130)



Angra dos Reis

(Firjan SENAI - Rua Alagoas, nº S/N - Parque Vilage)



Resende

(Firjan SESI - Av. Marcilio Dias, nº 468)

(Firjan SENAI - Rua Sarquis José Sarquis, nº 156)



Volta Redonda

(Firjan SESI - Av. Lucas Evangelista de Oliveira Franco, nº 595)

(Firjan SENAI Rua Pedro Lima Mendes, nº 490)



Centro-sul fluminense



Três Rios

(Firjan SENAI SESI - Av Vereador Mario de Castro Reis, nº 25)



Centro-norte fluminense



Nova Friburgo

(Firjan SESI - Rua Teresópolis, nº 248)

(Firjan SENAI - Rua Prefeito Eugênio Muller, nº 220)



Região Serrana



Petrópolis

(Firjan SENAI - Rua Bingen, nº 130)

(Firjan SESI - Av. Barão do Rio Branco, nº 2564)



Norte fluminense



Campos

(Firjan SENAI - Rua Bruno de Azevedo, nº 37)

(Firjan SESI - Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, nº 862)



Macaé

(Firjan SENAI - Estrada Virgem Santa, nº 657 - Quadra 2)

(Firjan SESI - Alameda Etelvino Gomes, nº 155)



Noroeste fluminense



Itaperuna

(Firjan SENAI SESI - Avenida Deputado José de Cerqueira Gárcia, nº 883)



Pádua

(Firjan SENAI SESI - Avenida João Jasbik, nº 740)