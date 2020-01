Feira Pet no Shopping Nova Iguaçu no próximo sábado

Nova Iguaçu - Que tal aumentar a família com mais um integrante de quatro patas? Pode ser um cachorro ou um gatinho que procuram por um tutor, um lar onde também estejam à procura de um amigo. Se já decidiu, não pode perder mais uma Feira Pet no Shopping Nova Iguaçu, no sábado, dia 8 de fevereiro, dessa vez em parceria com a American Pet e ONG Projeto Animal.



A feira será em frente à American Pet, no shopping, das 12h às 16h. Traga um documento e um comprovante de residência para preencher um cadastro e esteja pronto para receber algumas orientações sobre como cuidar de seu animal de estimação. O Shopping Nova Iguaçu fica na Av. Abílio Augusto Távora, 1.111, Bairro da Luz.