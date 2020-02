Homens invadem igreja e roubam cálice com hóstias em Nova Iguaçu

A Igreja de São Benedito, no Rio de Janeiro, foi assaltada na noite deste sábado, dia 1º. De acordo com a Diocese de Nova Iguaçu, a igreja, que pertence a comunidade da paróquia da Catedral de Santo Antônio de Jacutinga, teve a âmbula – tipo de cálice – contendo hóstias consagradas roubadas pelos assaltantes.

Em nota, a diocese informou que outros itens também foram levados. “Profanar o Santíssimo Sacramento é um ato de violência que atinge e prejudica toda a comunidade dos fiéis cristãos e não apenas à comunidade local que foi vítima do vandalismo”, diz a nota.

“Lamentamos profundamente que tais atitudes se repitam em nossos dias e queremos nos penitenciar pelo desamor com que se tratou o Sacramento do Amor. Por isso, na próxima quarta-feira, 5 de fevereiro, às 18h, estaremos realizando a celebração penitencial, juntamente com a celebração eucarística, como ato de desagravo a Jesus Sacramentado, na Igreja de São Benedito, Paróquia da Catedral”, informou a diocese.