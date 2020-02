Baile charme, show de rock clássico e peça teatral em Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - A programação de eventos do Shopping Nova Iguaçu está especialmente animada esta semana. Na quinta-feira tem Baile Charme e aulão, no dia seguinte, Nuno Arcanjo se leva os rocks clássicos p o deletei dos fãs do estilo musical. Para encerrar, no domingo, será a vez da criançada, com a peça ‘O Patinho Feio’. Todas as atrações são gratuitas.



O Baile Charme com aulão é inspirado no tradicional baile de Madureira e relembra e celebra uma época em que os passinhos sincronizados criados por grupos cheios de swing eram febre nas pistas de dança nas décadas de 1980 e 1990. O coreógrafo da equipe StravaDança Sidney Marins será o responsável por ensinar os passinhos no aulão. Nas carapetas, o som dos DJs Luiz Alberto e Elaine Santos, a partir das 19h30.



O nilopolitano Nuno Arcanjo ganhou esse nome por influência de admiradores e colaboradores de seu trabalho. Desde então, só familiares conhecem seu nome de batismo. Vocalista da Banda Artefatto, dessa vez ele fará um show solo, acústico, inspirado nos repertórios de rock clássicos e promete provocar saudade em muita gente. A apresentação começa também às 19h30, no palco da Praça de Alimentação.



Um filhote de cisne que é chocado no ninho de uma pata e por ser diferente dos demais filhotes, é perseguido e sobre bullying. Até que um dia, cansado de tanta humilhação, foge do ninho. Esse é o começo da história do ‘Patinho Feio’, que será interpretada numa peça teatral no domingo, dia 9, a partir das 16h. A adaptação para o palco será feita pela Dimensões Produções e Eventos.



O Shopping Nova Iguaçu fica na Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, bairro da Luz.