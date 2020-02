Cidade registrou 77 ocorrências e 23 pessoas estão desalojadas após temporal de domingo

Nova Iguaçu – Desde o temporal do último domingo, dia 2, a Secretaria Municipal de Defesa Civil registrou 77 ocorrências, dez famílias (38 pessoas) foram afetadas e sete (23 pessoas) estão desalojadas. A Prefeitura mobilizou mais de 50 servidores de diversas equipes para auxiliar as famílias e mais de 190 toneladas de entulho e terras já foram recolhidos no bairro de Mangueira e seu entorno.



A Defesa Civil não registrou novas ocorrências após a chuva da noite de segunda-feira, dia 3. O município continua em estágio de atenção e qualquer alteração ou emergência deve ser comunicada à Defesa Civil pelo telefone 199 ou 3779-0660.

No domingo, a força da correnteza derrubou o muro de uma casa, na Rua Leci Danon, e arrastou Sebastiana Pereira Silva, de 80 anos. Ela chegou a ser socorrida para a UPA de Comendador Soares, mas não resistiu e morreu a caminho da unidade. O neto de 11 anos e a filha Andréia Pereira Silva, 44 anos, também foram puxados pela água.

Ambos foram levados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. O menino continuava internado, mas a mãe foi liberada. O corpo da idosa foi sepultado nesta terça-feira, dia 4, no Cemitério de Nova Iguaçu.

O bairro Mangueira é localizado aos pés da Serra de Madureira. Do alto do maciço a chuva desceu arrastando pedras, troncos e galhos de árvores, causando a obstrução de uma calha utilizada para o escoamento de um córrego e que passa sob a Rua Simirames. Com o canal bloqueado, o córrego transbordou e a água invadiu a rua, tomando outra direção.