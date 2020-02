'Prefeitura Presente' chega ao Jardim Palmares com diversos serviços

Nova Iguaçu – Morador do Jardim Palmares há 23 anos, Clark David da Silva Pereira, de 45 anos, contou que viu pela primeira vez uma ação social com tantos serviços em um só lugar nesta terça-feira, dia 4, durante a edição do ‘Prefeitura Presente’ em seu bairro. O programa foi criado pelo poder público municipal para oferecer serviços públicos gratuitos nos bairros.



“Vou sair daqui com a saúde e documentação em dia. Perdi todos os meus documentos e, em um dia, consegui resolver minha vida, e melhor, praticamente na porta de casa. Fiquei impressionado com essa iniciativa da Prefeitura, ajudando tanto a população”, elogiou.



O ‘Prefeitura Presente’ oferece mais de 20 serviços da Secretaria de Saúde, Assistência Social, Secretaria de Economia e Finanças, Secretaria de Educação, além de atividades da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig).



Mãe de quatro crianças, de 2, 8, 14 e 17 anos, a dona de casa Ana Camila Nascimento Guerra, de 35 anos, levou os filhos para consulta ao pediatra e aproveitou para se consultar com o clínico geral.



“Estava mesmo precisando levá-los ao médico. Quando soube desta oportunidade, não perdi tempo. Arrumei todo mundo e vim cedinho. Eles ainda aproveitaram para brincar”, conta Ana Camila.



Entre os serviços prestados estão: agendamento de mamografia, testes rápidos de hepatite, sífilis e HIV, aferição de pressão arterial e de glicemia capilar, caderneta do idoso, pesagem do Bolsa Família, consultas médicas, atualização de vacinas, reconhecimento de paternidade, isenção de casamento, isenção para segunda via de certidões de casamento, nascimento ou óbito.



Também são disponibilizados: ID Jovem, Vale Social, agendamento para carteira de trabalho e para carteira do idoso, cadastramento na Agência Nova Iguaçu de Oportunidades e no Sistema Nacional de Emprego (SINE), cadastramento e recadastramento do Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada.



Através da Secretaria de Economia e Finanças é possível ainda receber orientação e consulta de processos, orientação para liberação de alvará para empresas, segunda via de impostos e parcelamento de dívida ativa (IPTU, taxas, ISS) e isenção de IPTU para idosos.



Nas tendas da Fenig e Educação, as crianças participam de contação de histórias, pinturas e recreação, além dos projetos “Matemática na Praça” e 'Livros para Voar'.