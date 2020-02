Prefeitura de Nova Iguaçu suspende aulas em 80 escolas por causa da Cedae

Nova Iguaçu - Devido a problemas no abastecimento de água da Cedae, que afeta diversos bairros de Nova Iguaçu desde a manhã desta terça-feira, dia 4, a Prefeitura da cidade decidiu suspender as aulas em 80 das 141 escolas da rede pública municipal. A previsão de retorno é nesta quinta-feira, quando a companhia deverá normalizar a situação. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o reservatório de algumas unidades já está baixo e em outras já falta água.

Ainda pela manhã, a Prefeitura já havia solicita à Cedae o abastecimento das unidades de urgência e emergência de Nova Iguaçu, após a suspensão da captação e fornecimento de água pela empresa, sob a alegação de que havia detergente na água captada no Guandu. O prefeito Rogerio Lisboa, então, requisitou à companhia o abastecimento com caminhões-pipa do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), a Maternidade Mariana Bulhões e as Upas 24h (Austin, Vila de Cava e Comendador Soares).

A medida é uma forma de preservar a assistência, mantendo o atendimento e dando prosseguimento aos procedimentos agendados, que, segundo a Prefeitura, estão sendo realizados normalmente.