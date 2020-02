Nando Motta se apresenta no Top Music nesta quinta-feira

Nova Iguaçu - Participante da segunda edição do ‘The Voice Brasil’, Nando Motta é um carioca criado em Florianópolis e ele sobe ao palco do Top Music nesta quinta-feira, dia 6. No show, o artista apresenta um repertório variado com sucessos nacionais e internacionais, como Cássia Eller, O Rappa, Marron 5 e Bruno Mars.



No reality show, Nando chegou até a fase de tira-teima, no time de Lulu Santos, tornando-se um dos participantes mais aclamados pelo público e crítica. Ele começou a cantar com 4 anos de idade e, aos 14, ganhou sua primeira guitarra. Três anos depois, fez seu primeiro trabalho profissional na companhia de teatro do pai.



Ele é um músico versátil que além de cantor e compor, também toca violão, guitarra e pandeiro. A apresentação de Nando Motta será às 19h, na praça de alimentação, 2º piso. E o melhor: o evento é gratuito.