Feira Literária de Nova Iguaçu oferece livros a partir de R$ 1

Nova Iguaçu - Se você gosta de ler e pensa duas vezes antes de comprar livros porque, em geral, eles estão muito caros, precisa dar uma passada na Praça Rui Barbosa e aproveitar a terceira edição da Feira Literária de Nova Iguaçu aberta nesta quarta-feira, dia 5. Há mais de cinco mil publicações de vários gêneros literários e por preços baixos, a partir de R$ 1. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura da cidade, representada pela Secretaria de Cultura (SEMCULT), e a Emergir Livros – E. Manhães Gonçalves Editora & Distribuidora.



A Feira Literária de Nova Iguaçu funciona todos os dias, inclusive aos domingos, das 8h às 20h, e vai até o dia 20 de março. Ela oferece livros infantis, infanto-juvenis, de literatura brasileira e universal, de culinária, ficção, romance e religião, entre outros. Os preços variam de R$ 1 a R$ 20. As outras duas edições da feira foram realizadas em 2019.



Bibliotecária e professora de Português e Literatura da rede estadual de ensino, Adriana Moura Santana, de 39 anos, marcou presença na Feira Literária logo no primeiro dia e levou 12 livros por R$ 36 (uma média de R$ 3 por exemplar). Os exemplares serão doados para a biblioteca da escola onde ela trabalha.



“Estou levando diferentes gêneros de livros para adolescentes e jovens. A Baixada é uma região muito carente de espaços como este da Feira Literária. Aqui é possível encontrar livros muito bons por preços bem acessíveis”, disse Adriana, garantindo que vai voltar à feira. “Hoje é só o primeiro dia, pretendo retornar outras vezes, pois sempre renovam o estoque”.



Foram justamente os baixos valores que chamaram a atenção do aposentado José Soares. Aos 73 anos, o morador do bairro Palhada, em Nova Iguaçu, se diz um viciado em leitura. Ele conta que tem uma lista com mais de 90 livros que pretende ler e conta que havia feito uma promessa de não comprar livros em 2020, até que a meta de leitura fosse atingida.



“Passei aqui pela feira e já quebrei minha promessa. Os preços dos livros estão muito convidativos. A leitura ajuda a manter a vitalidade, a memória ativa. Ler um bom livro é como viajar sem sair casa. Você consegue imaginar lugares e monumentos através da descrição do autor”, disse o aposentado que levou para casa o livro “No Mundo das Mulheres do Norte”, de Carmen Coimbra, que relata a história de três mulheres durante o desbravamento da Amazônia.