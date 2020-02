3º Festival Canino da Baixada será no TopShopping

Nova Iguaçu - Desfiles, adoção de cães, exposição de fotos, ensaio fotográfico e apresentação de novidades do mercado. Quem gosta de um cãozinho não pode perder o 3º festival Canino da Baixada, que será realizado pelo TopShopping neste domingo, dia 16. Haverá ainda palestras veterinárias, dicas de adestramentos e profissionais especializados em penteados e estética animal.



Um detalhe: o desfile será aberto também para os clientes que quiserem levar o seu cachorrinho para participar. E no desfile, cães do projeto Anjo Protetores estarão disponíveis para adoção. Para ajudar o projeto, os interessados poderão doar 1 kg de ração.



Vale lembrar que, quem quiser adotar um amigo de quatro patas deverá apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência e serem maiores de 18 anos. Além disso, todos os adotantes passarão por uma entrevista de análise.



O fotógrafo Jayme Rocha, também estará participando da ação com sua exposição de fotos 'Nossos pets amados'. A exposição retrata o amor entre cães e seus tutores, ou melhor, mães e pais de filhos de 4 patas. Com fotos inspiradas numa relação interespécies, que tanto faz bem a ambos os lados e transformam as pessoas positivamente.



A ação será realizada na Praça de Eventos, 1º piso (Portaria B), a partir das 14h.



Confira a programação:



14h às 19h

- Estúdio Fotográfico

- Exposição de Fotos

- Estética Animal

- Adoção



15h

- Palestras



16h

- Dicas de Adestramento



17h

- Desfiles