Evento Card Games aporta no Top Shopping durante o mês de fevereiro

Nova Iguaçu - O evento Family Geek Brasil conta com uma programação especial em todos os domingos do mês de fevereiro. Haverá competição Card Games nos dias 9, 16 e 23, sempre às 15h, com o tema Yu-Gi-Oh!



E mais: No sábado, dia 22, haverá um minicampeonato. A Loja Family Geek Brasil pode ser visitada no 2º piso (próximo à Portaria C), de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 13h às 21h. A entrada é gratuita e a classificação é livre.