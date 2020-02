Mensagens motivacionais ajudam crianças internadas no Hospital Geral de Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - A hora das refeições se tornou um motivo de alegria entre os pacientes internados na ala pediátrica do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Há mais de uma semana que as marmitinhas são entregues com mensagens motivacionais e desenhos que despertam a curiosidade dos pequenos.



Foi assim para Lorena Vitória, de 10 anos. Moradora de São João de Meriti, fã da Turma da Mônica, ela conta que estava ansiosa querendo saber qual figurinha iria vir em sua marmitinha no almoço desta sexta-feira e, para sua surpresa, recebeu justamente o adesivo da principal personagem de Maurício de Souza, além de um copo de suco com a mensagem de “saúde” e um desenho estampado.



“Eu gosto muito da comida do hospital e quando vêm com esses desenhos e figurinhas, eu guardo, pois acho muito bonito. Até coloquei um na capa do meu celular”, conta animada a menina, que está internada há 37 dias por causa de um abscesso.



Para a mãe, Maria da Guia Fraga, de 40 anos, esse suporte dos profissionais do HGNI é essencial para a recuperação de sua filha. “É um trabalho muito legal. Uma mensagem de ânimo, de alegria, esperança e fé. Os pacientes precisam disso, principalmente as crianças. Isso melhora muito a saúde das pessoas”, completa ela ao lado da filha.



No leito em frente ao de Lorena, Natanael Rosário, de 12 anos, recupera-se de uma cirurgia para retirada do apêndice. Fã de estrogonofe de frango, ele recebeu duas ótimas notícias nesta sexta. A primeira é que sua alta está programada para sábado. A segunda foi seu encantamento com as marmitinhas.



“Achei os desenhos bonitinhos. Li as mensagens de melhoras e sempre fico feliz quando as recebo”, conta ele. “Despertou a atenção. É algo diferente, bem legal. Ele está passando por um momento difícil e, receber essa atenção na hora da refeição, com desenhos e mensagens de motivação, desperta a curiosidade e a alegria nas crianças”, diz a mãe de Natanael, Lucimar Teixeira, de 53 anos.



“Essa ação conjunta na pediatria entre a equipe de nutrição e a que fornece a alimentação é incrível. As crianças ficaram extremamente felizes vendo as mensagens que receberam, falando delas com os coleguinhas, mostrando para os pais,” ressaltou o diretor do HGNI, Lino Sieiro.



Ele afirmou que é cientificamente comprovado que ações como essas, de humanização, diminuem o tempo médio de permanência e faz muito bem para a saúde de pessoas que enfrentam um momento difícil na internação.





A ideia de personalizar as refeições para as crianças internadas na emergência e enfermaria pediátrica é mais uma prática de acolhimento e humanização realizada pela equipe de assistência do HGNI. A iniciativa surgiu graças a uma parceria entre o setor de nutrição com a empresa terceirizada Mendes dos Santos, que fornece alimentação, após conhecerem essa ação em um hospital de São Paulo.



“Nessa brincadeira com desenhos e adesivos, a criança acaba comendo mais. Temos uma aceitação muito boa da dieta, dentro das restrições de alimentação que cada um tem. Fazemos o máximo para agradar o paladar de cada uma das crianças”, destaca a coordenadora de nutrição, Bianca Barros.



Ela afirmou que vai ampliar a entrega de marmitinhas com mensagens motivacionais a outros setores. “Nosso grande objetivo é levar essas mensagens motivacionais para todos os setores, como as enfermarias adultas. Isso é levar o bem-estar”, completa ela.