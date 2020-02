Faetec abre mais de 600 vagas para cursos técnicos de nível médio

Nova Iguaçu - Alunos que ainda estão cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio e comprovem o fato no ato da matrícula, podem concorrer a uma das 612 vagas de nível médio por meio do Programa Novos Caminhos (antigo Pronatec) oferecido pela Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). A instituição é vinculada à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e as inscrições abrem nesta sexta-feira, dia 14. Os interessados devem realizar o cadastro no site www.faetec.rj.gov.br até o dia 2 de março.



“O desemprego é uma realidade, mas falta de qualificação profissional também é. O ensino técnico é uma das grandes apostas para mudar esse cenário. Essas 600 vagas que hoje estão disponíveis certamente podem ser a porta de entrada para muitos que buscam uma colocação mercado de trabalho”, salientou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Rodrigues.



Entre as oportunidades oferecidas estão as modalidades Técnicas em Edificações, Administração, Informática para Internet, Informática, Fabricação Mecânica, Logística, Manutenção de Máquinas, Modelagem do Vestuário, Estética, Meio Ambiente, Dança, Eletrônica, Rede de Computadores, Mecânica, Transporte Metroferroviário, Prótese Dentária e Eletrotécnica. Em Nova Iguaçu, há três unidades da Faetec.



“ São cursos que, depois de concluídos, ajudarão os estudantes a ingressar no mercado de trabalho. As empresas precisam de mão de obra qualificada, e sabemos o peso que uma formação com a chancela da Faetec proporciona”, avaliou o presidente da Faetec, Romulo Massacesi.



A divulgação do sorteio acontece no dia 3 de março e as aulas terão início no dia 6 de abril. Os alunos bolsistas receberão uma assistência estudantil, com ajuda de custo para uma passagem municipal ida e volta, e também lanche.