Nova Iguaçu terá mais um Dia D de campanha contra o sarampo

Nova Iguaçu - Quem ainda não se vacinou contra o sarampo terá mais uma oportunidade neste sábado, dia 15 , quando acontece o segundo Dia D de campanha contra o sarampo. O primeiro aconteceu no último dia 1º de fevereiro. Em Nova Iguaçu, cinquenta postos de saúde com salas de vacina estarão disponíveis, das 8h às 17h. A ação faz parte da campanha “Rio Contra o Sarampo” e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal da população. Devem ser imunizadas pessoas entre 6 meses e 59 anos.Desde o início do ano, cerca de 10 mil doses de vacina contra o sarampo já foram aplicadas no município. No ano passado, Nova Iguaçu também participou da campanha de imunização, vacinando contra a doença crianças entre 6 meses e 5 anos, em outubro, e adultos de 20 a 29 anos, em novembro.“Nova Iguaçu vem reforçando o bloqueio contra essa doença com ações de orientação sobre a importância da vacina, única forma de prevenção. Os postos de saúde também estão verificando a caderneta de vacinação de cada usuário para avaliar a necessidade da imunização”, afirma o secretário municipal de Saúde, Manoel Barreto, ressaltando que os postos de saúde seguem vacinando normalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.A lista completa das unidades de Nova Iguaçu que estão vacinando está no site www.novaiguacu.rj.gov.br. As unidades básicas de saúde de Rodilândia, Cerâmica, Santa Clara do Guandu, Santa Eugênia, Prata e Vila Tânia estão passando por reformas e não irão aplicar a vacina neste Dia