Nova Iguaçu - O famoso conto ‘O Gato de Botas’, de Charles Perrault, será o tema do espetáculo deste domingo, dia 16, a partir das 16h, no Shopping Nova Iguaçu. A apresentação será no palco do mall, localizado na praça de alimentação, piso 2.



O evento é gratuito e o shopping fica na Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 - Nova Iguaçu.