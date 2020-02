Abram alas para a folia no Carnaval do Shopping Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - Atrações de carnaval variadas e para agradar a todas as idades. É isso que espera o público que for ao Shopping Nova Iguaçu no período de 21 a 26 de fevereiro. Bailinhos infantis, apresentações de escolas de samba e até um bloco inteirinho dedicado aos bichinhos de estimação, com direito a concurso de fantasia. Toda a programação terá entrada gratuita.



A abertura oficial do Carnaval, na sexta-feira, será comandada pela banda Balancê, com as tradicionais marchinhas de Carnaval às 19h30. O dia de sábado será dedicado ao público infantil, com a apresentação da banda Bola de Sabão, em parceria com o Sesc, às 15h, e a apresentação da peça ‘O Baile de Máscaras de Romieu e Borbolieta’, às 16h.



O domingo também começa com programação infantil às 14h, com música e brincadeiras no bailinho do mascote do shopping, o Super Laranja, e termina com uma apresentação do famoso e mais antigo bloco do Rio, o Cordão do Bola Preta, às 18h.



Na segunda-feira, os protagonistas do Carnaval serão os pets, que terão um bloquinho dedicado a eles às 14h, no qual o bichinho com a melhor fantasia será premiado com uma caixa porta ração e petiscos. Na terça-feira, o bloco do Super Laranja estará de volta às 14h.



Para fechar o Carnaval, na quarta-feira às 15h, o público poderá acompanhar a apuração das Escolas de Samba com chope em dobro nos bares e restaurantes do Baixo Pedreira. Às 17h, a Escola de Samba Império da Uva, tradicional escola de Nova Iguaçu, finaliza as festividades com muita animação.



Confira a programação completa:



Sexta (21/02)

19h30 | Baile de Carnaval com Banda Balancê – Palco da Praça de Alimentação

Banda com mais de 15 anos de estrada, composta por músicos da Baixada Fluminense e adoradores de marchinha de carnaval. O maestro Decio do Cavaquinho, que tem uma importante escola de música na Baixada, estará no palco da praça de alimentação para garantir a folia com marchinhas e clássicos do Carnaval.



Sábado (22/02)

15h | Banda infantil Bola de Sabão - Parceria Sesc - Palco da Praça de Alimentação

Com música e alegria para a criançada, a Banda Bola de Sabão acredita que os pequenos merecem um repertório diverso, reconhecendo a inteligência e a capacidade criativa e perceptiva da criança, em todas as idades. Fazem parte do repertório da banda referências literárias e musicais do universo infantil como Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Gonzaguinha, Cecília Meireles, entre outras.



16h| Teatrinho especial Carnaval - Peça O Baile de Máscaras de Romieu Borbolieta - Palco da Praça de Alimentação



As famílias de Borboletas Montechios e Capuletos vivem em constantes brigas. Romieu e Borbolieta, de famílias rivais, se apaixonam e Borboletudo faz de tudo para separar o casal. Mas o amor fala mais alto e Romieu e Borbolieta se casam no baile de máscaras em um lindo dia de folia de carnaval.



Domingo (23/02)

14h | Bailinho do Super Laranja com banda itinerante - Palco da Praça de Alimentação

Brincadeiras infantis no palco, música e muita animação para as crianças com a presença do Super Laranja. Após as brincadeiras, o público irá com a banda itinerante dar uma volta no mall até chegar no Baixo Pedreira, onde começará o show do Bola Preta.



18h | Cordão do Bola Preta - Baixo Pedreira

Fundado em 1918, é o bloco de Carnaval mais antigo do Rio de Janeiro. Possui uma das marchinhas mais conhecidas do país, a Marcha do Cordão da Bola Preta, famosa pelo verso "quem não chora, não mama". Conhecido por arrastar multidões pelas ruas do centro do Rio, se apresentará no Baixo Pedreira, trazendo o clássico do Carnaval par ao Shopping Nova Iguaçu.



Segunda (24/02)

14h | Pet Bloco - Piso Conveniência

Brincadeiras e concurso de fantasia pet. A premiação será um kit da American Pet com uma caixa porta ração e petiscos.



Terça (25/02)

14h | Bailinho do Super Laranja com banda itinerante - Palco da Praça de Alimentação

Brincadeiras infantis no palco, música e muita animação para as crianças com a presença do Super Laranja.



Quarta (26/02)

15h | Apuração das Escolas de Samba com chope em dobro - Restaurantes do Baixo Pedreira

Os restaurantes do Baixo Pedreira (com exceção do Outback) vão transmitir a apuração das escolas de samba. Durante a transmissão, haverá promoção de chopp em dobro.



17h | Bateria Escola de Samba - Baixo Pedreira

Apresentação da bateria da Escola de Samba Império da Uva, tradicional escola de samba de Nova Iguaçu, atual campeã do grupo C do carnaval carioca. Nesse ano, a escola luta pelo primeiro lugar do grupo B e leva toda essa animação para o Baixo Pedreira.