Carnaval no Terraço e Bailinho de Carnaval são atrações no TopShopping

Nova Iguaçu -Alegria e diversão esperam o público nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro. Sábado e domingo de Carnaval acontece o ‘Carnaval no Terraço’. Já no dia 24, segunda-feira, será realizado o famoso ‘Bailinho de Carnaval do TopShopping. A programação é gratuita e atende a todas as idades.



O ‘Carnaval no Terraço’ será realizado no Estacionamento G3, a partir das 16h. A festa conta com gastronomia, muita música e diversas atrações para a criançada e toda a família. Os clientes que passarem pelo local terão acesso ao melhor da gastronomia da região, como também poderão curtir a bateria da escola de samba, o eterno Rei Momo, personagens infantis, parque com brinquedos infláveis e atrações musicais.



Já no'Bailinho de Carnaval', a garotada irá embalar a pista de dança ao som das famosas marchinhas carnavalescas, sambas-enredo, músicas atuais e coreografias temáticas. E mais: a criançada poderá mostrar as suas produções com muito estilo e criatividade no desfile de fantasias. O evento acontece na praça de eventos do 1º piso (Portaria B), também a partir das 16h.