EncontrArte Audiovisual terá estúdio e oferecerá aulas de direção e roteiro de cinema

Nova Iguaçu - A máxima do cineasta Glauber Rocha ‘uma ideia na cabeça e uma câmera na mão’ poderá ser colocada em prática por jovens, a partir de 13 anos, que queiram participar do curso gratuito do EncontrArte Audiovisual. Um novo braço da ONG EncontrArte Qualidade de Vida Através da Arte, o curso será inaugurado no próximo dia 21 de março, às 9h, no Centro Social São Vicente.



Na abertura, será inaugurado o estúdio da instituição e também haverá a apresentação dos módulos de Roteiro e Direção Cinematográfica. Sob a coordenação pedagógica do diretor de cinema Miguel Nagle, o curso terá três módulos, com três meses cada, e os interessados devem fazer a pré-inscrição pelo site www.encontrarte.com.br, no link http://encontrarte.com.br/blog/2020/02/encontrarte-audiovisual/ , até o dia 3 de março.



Depois de preencher o cadastro, os candidatos serão selecionados após análise das respostas do formulário. Quem se inscrever, lerá e assinará o regulamento, além de preencher todo o formulário. O curso será prático e teórico e os nomes dos selecionados serão divulgados no dia 10 de março.



Miguel Nagle, coordenador pedagógico do curso, está ansioso quanto aos talentos que podem surgir. “ A seleção acontece, principalmente, depois da leitura das redações que pedimos aos candidatos. Esperamos que daqui possam aparecer talentos do audiovisual da Baixada”, salientou ele, que dará os primeiros dois módulos.



Nagle dirigiu e roteirizou o premiado longa metragem Metanoia, película distribuída pela Europa Filmes em mais de 100 salas de cinema, exibida também no Canal Brasil, Net Now, Prime Box Brazil, iTunes e outros.

Após esses dois primeiros módulos, os candidatos poderão se inscrever nos módulos de Direção de Fotografia e Som para Cinema e TV e Edição e Atuação para Cinema e TV.

O coordenador geral do curso, Fábio Mateus, afirmou que a ONG EncontrArte Qualidade de Vida Através da Arte foi criada para promover e fomentar ações de inclusão social por meio da Cultura, Educação e esporte.



A parceria com o Centro Social São Vicente, onde funcionará a EncontrArte Audiovisual, e o subsídio do Ministério da Cidadania, por meio da emenda parlamentar do deputado federal Alessandro Molon (PSB), possibilitaram a realização do projeto.



Miguel Nagle

Miguel Nagle é diretor e roteirista, formado em direção cinematográfica pela Academia Internacional de Cinema (SP) e também em Documentário e Montagem na Escola Livre de Cinema (RJ). Miguel é um dos fundadores da produtora 4U Films. Dirigiu e roteirizou o longa-metragem “Metanoia”, filme distribuído pela Europa Filmes em mais de 100 salas de cinema e vencedor de 8 prêmios no FICC.



Realizou mais de 60 curtas-metragens, algumas de suas obras já foram exibidas em diversas mostras e festivais. Entre seus curtas se destacam os filmes “Não me deixe te deixar”, vencedor de 3 prêmios e o Dom Gratuito”, selecionado para o Festival de Cine de Huelva (Espanha) e finalista do Concurso Caixa de Curtas, ficando em terceiro lugar entre os curtas da América Latina. Trabalhou na O2 Filmes, na área de publicidade, realizou jobs para Vivo, Kimberly Clark, SEBRAE, Coca-Cola e muitos outros.



Miguel também é educador cinematográfico, coordenador pedagógico da 4U Films Academy, também ministrou oficinas no SESC, Tela Brasil, Seven CG, UNIMEP, Jocum,,Campus Party, entre outros.





Encontrarte Audiovisual

1º Módulo: Curso de Roteiro e Direção Cinematográfica

Período de Inscrições: 7 de fevereiro a 3 de março

Aula inaugural: 21 de março, às 9h



TURMA 1: Terça e Quinta-feira, das 8h às 12h.

TURMA 2: Terça e Quinta-feira, das 14h às 18h.



Local: Centro Social São Vicente– Rua Governador Portela, 382 – Centro

Informações: 21 98084-6275 (WhatsApp), ou por E-mail: oficina@encontrarte.com.br