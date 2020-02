Nova Iguaçu lança Programa Saúde Presente para melhorar o atendimento à população

Nova Iguaçu - A Prefeitura lançou mais um programa de saúde para a população do município. O Saúde Presente utiliza uma carreta adaptada com salas de exames para ultrassonografias, mamografia digital, raios-x digital, ecocardiograma e densitometria óssea. Diversas regiões do município serão atendidas, possibilitando que os pacientes já regulados pela Central de Regulação, façam os procedimentos mais perto de casa.



O primeiro local a receber a carreta foi o Km 32, na Praça do Km 32. O Saúde Presente ficou na localidade até quinta-feira, dia 20, de 8h às 17h, e depois segue, após o carnaval, para outro bairro daquela região.



A aposentada Maria da Glória da Silva Braga, de 61 anos, moradora da Lagoinha, aguardava o agendamento do ecodoppler venoso dos membros inferiores desde novembro do ano passado e saiu satisfeita pelo atendimento e com o resultado nas mãos.



“Estou realmente impressionada com a qualidade do atendimento e toda essa estrutura. Quando me ligaram quase não acreditei que conseguiria fazer este exame, que custa muito em serviços particulares. Cheguei aqui no horário marcado e já recebi o resultado para levar ao meu médico para tentar descobrir o que vem causando essas dores nas minhas pernas”, elogiou a aposentada.



O objetivo do Saúde Presente é agilizar os atendimentos para diminuir o tempo de espera dos pacientes na fila. Para isso, uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu está entrando em contato com os pacientes já cadastrados na Central Municipal de Regulação para fazer o agendamento dos exames.



“O Saúde Presente é um grande avanço para saúde pública iguaçuana, pois vai agilizar o diagnóstico, levando o exame para mais próximo da população. Isso é prevenção à saúde das pessoas. Muito ainda precisa ser feito, mas, mesmo com os problemas financeiros” afirmou o prefeito Rogerio Lisboa.



Ele salientou que a saúde pública está melhorando. “Não só no acolhimento, como também na infraestrutura de suas unidades”, assegura Rogerio Lisboa, destacando as obras que estão sendo realizadas no Hospital da Posse, além da Maternidade Mariana Bulhões e postos de saúde.



A carreta, que chega pela primeira vez na Baixada Fluminense, tem capacidade de realizar cerca de 200 exames por dia e conta com uma equipe de 21 profissionais. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Manoel Barreto, os exames são de baixa a média complexidade e os resultados de alguns, como ultrassonografia, ecocardiograma e ecodoppler serão entregues na hora. Os demais serão entregues em até 15 dias na unidade de saúde onde foi feito o agendamento.



“É uma iniciativa pioneira em Nova Iguaçu que vai diminuir o tempo de espera das pessoas na fila da regulação, já que, simultaneamente à carreta, os agendamentos pela regulação em outras clínicas continuarão sendo realizados. O Saúde Presente é mais uma ferramenta da Secretaria Municipal de Saúde para melhorar e dar mais qualidade assistencial à população”, garante o secretário.



A dona de casa Elaine Conceição da Silva, de 45 anos, também conseguiu realizar o exame de mamografia pelo Saúde Presente. “Um alívio poder realizar este exame, mas confesso que não esperava que fosse ser desta forma. Muito bom para população este tipo de serviço, na porta de casa e com qualidade”, comentou ela.