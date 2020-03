Teatro para a garotada com o Circo e Cia

Nova Iguaçu - A proibição do uso de animais nos espetáculos circenses é o mote para a peça Circo & Cia. Três animais sentem falta das apresentações no picadeiro e se unem para criar um grande musical, mostrar que têm valor e merecem ter o seu espaço em um grande show circense.



O respeitável público não pode perde o espetáculo teatral neste sábado, dia 7 de março, na Praça de Alimentação do 3º Piso do TopShopping, a partir das 17h. O evento é gratuito.