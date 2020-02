Operação Filtro Branco prende dois criminosos que roubavam carga de cigarros

Nova Iguaçu - Policiais da 56ª DP (Comendador Soares) realizaram a operação Filtro Branco e abordaram nesta quinta-feira, dia 20, homens que foram apontados em envolvimento com roubo de cargas de cigarro da Souza Cruz. Os suspeitos reagiram à prisão e jogaram o carro em cima dos policiais, tentando fugir. Os agentes revidaram disparando suas armas. Prenderam um dos criminosos e outro, baleado, foi hospitalizado e não corre risco de morte.



De acordo com informações da assessoria da Polícia Civil, o homem alvejado possui diversas passagens por roubo, além de ter sido identificado no roubo na área da 58ª DP (Posse), usando o mesmo veículo. Para facilitar a operação, a equipe criou um grupo de WhatsApp em conjunto com o setor de monitoramento da empresa, o que auxiliou na prisão dos dois criminosos.