Ônibus da Saúde intensifica vacinação contra o sarampo em Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - Cerca de mil pessoas buscaram atendimento nos cinco ônibus da Saúde da Prefeitura de Nova Iguaçu, nesta quinta-feira, dia 27. Para atender a grande demanda, cerca de 2 mil doses da vacina estão sendo disponibilizadas para cada dia de atendimento, ou seja, quase 50% da meta foi atingida. Três veículos estiveram intensificando a vacinação contra o sarampo no bairro Marapicu e outros dois em Ipiranga. Nesta sexta-feira, dia 28, os veículos estarão no estacionamento do Shopping Nova Iguaçu, na Avenida Abílio Augusto Távora 1.111, bairro da Luz, e dois na Cerâmica, no Condomínio Maria Pitela, na Rua Manoel de Alegrio 55.Desde o início deste ano, o município está com um esquema especial para ampliar o número de pessoas imunizadas. O público-alvo da campanha são pessoas entre 6 meses e 59 anos. Os ônibus estão funcionando das 8h às 17h. A vacina é gratuita e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu, mesmo quem não possui a caderneta de vacinação pode se vacinar, apresentando documento de identidade com foto.Além dos ônibus que circulam pelos bairros levando a vacina até a população, cerca de 50 salas de vacinação do município seguem vacinando contra o sarampo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A lista completa das salas de vacinação estão no site www.novaiguacu.rj.gov.br