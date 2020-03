Workshop de Libras gratuito no Shopping Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - Preocupado em contribuir para a inclusão social, o Shopping Nova Iguaçu receberá a primeira edição do ano do workshop de Libras ( Linguagem Brasileira de Sinais) deste ano no sábado, dia 7. O curso será ministrado pelo professor e intérprete Carlos Fidalgo, das 13h às 17h. Uma parceria do mall com a CF Traduções possibilitou o evento.



Nas edições passadas, as vagas foram rapidamente preenchidas, e os alunos puderam aprender diversos sinais, facilitando a inclusão social.