Nova Iguaçu - A vacinação contra o sarampo em Nova Iguaçu continua neste sábado, dia 29, com os funcionários imunizando a população no Shopping Nova Iguaçu, das 8h às 17h. Na sexta-feira, dia 28, a procura pelo serviço foi grande e mais de mil pessoas passaram pelos cinco Ônibus da Saúde que atenderam no mesmo shopping, no bairro da Luz, e no Condomínio José Maria Pitela, na Cerâmica. Na quinta-feira, os veículos estiveram nos bairros de Marapicu e Ipiranga, imunizando também mais de mil pessoas.O casal de professores Carlos Augusto Costa e Maria Goreth de Carvalho Vieira, ambos de 46 anos, aproveitou a ida ao Shopping Nova Iguaçu para tomar a vacina. “Se tiver tido contato com uma pessoa com sarampo, o risco de ficar doente é muito grande. Por isso, é importantíssimo que as pessoas busquem a vacina, especialmente aquelas que utilizam o transporte público e também professores, como nós, que lidamos diretamente com um grande número de pessoas todos os dias”, aconselha Carlos Augusto.Já Maria Goreth revela que ela e o marido levaram uma “chamada” dos filhos. “Eles já são vacinados e estavam nos cobrando que tomássemos a vacina também. Disseram que só iriam acreditar quando vissem o comprovante. Aqui está a prova”, brincou.A dona de casa Maria Aparecida de Souza Schaid, de 52 anos, foi imunizada contra o sarampo pela segunda vez, a chamada dose de reforço. A primeira foi ainda criança, logo após quase morrer, aos 3 anos de idade. Foi ela quem convenceu o marido, o motorista particular Alexandre Tavares, de 46 anos, a se vacinar.“Não sou muito de tomar vacinas, tenho um certo receio de agulhas, mas a última palavra é sempre dela, então eu vim”, brincou Alexandre, destacando a importância na prevenção e manter a caderneta de vacinação sempre em dia.Desde o início deste ano, o município está com um esquema especial para ampliar o número de pessoas imunizadas contra o sarampo. O público-alvo da campanha são pessoas entre 6 meses e 59 anos. O município tem mais de 50 salas de vacinação contra o sarampo, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A lista completa das salas de vacinação está no site www.novaiguacu.rj.gov.br Em Nova Iguaçu, vinte e três casos da doença foram confirmados em 2020, contra 21 no ano passado. Até o momento, cerca de 30 mil pessoas foram imunizadas contra o sarampo, sendo que 19.100 no último Dia D, realizado em 15 de fevereiro. O próximo acontecerá no dia 7 de março.