Nova Iguaçu está em Estágio de Alerta por causa das chuvas

Nova Iguaçu -Equipes da Prefeitura de Nova Iguaçu (Defesa Civil, Infraestrutura, Assistência Social, Meio Ambiente e Empresa de Limpeza Urbana) estão percorrendo o município para verificar os bairros atingidos pelas chuvas que caem sobre a cidade desde a madrugada de hoje, dia 1. Há alagamentos em algumas regiões, como Km 32, Cabuçu, Caiobá, Vila São Teodoro, Prado Verdes, mas sem nenhuma ocorrência grave até o momento.



Uma árvore caiu na Estrada de Madureira, perto dos condomínios Vila Provance e Chamonix, interditando as duas vias. Equipes do Corpo de Bombeiros estão indo para o local.O município está em estágio de alerta e a previsão é que ocorram pancadas de chuva moderada a forte ao longo do dia.



A Defesa Civil orienta que a população fique atenta aos comunicados emitidos. Se você ainda não se cadastrou, envie seu CEP por SMS para 40199 e receba os alertas em seu celular. Qualquer alteração ou emergência comunique imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199 ou 3779-0660.