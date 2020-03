Palestras e intervenção artística vão marcar o Dia Internacional da Mulher

Nova Iguaçu - Para comemorar O Dia Internacional da Mulher e as conquistas desta luta história das mulheres, um ciclo de palestras e uma intervenção artística sobre o feminino estão na programação do Shopping Nova Iguaçu. Nesta quarta-feira, dia 4, a iguaçuana Daiane Rocha fará ao vivo o trabalho de lettering e ilustração no tapume em frente ao American Pet. No dia 8 de março, acontecerá o ciclo de palestras ‘Mulheres em Movimento’.

Em parceria com o Espaço Reconstruir, a empresa palestras com diferentes profissionais que vão abordar temas importantes dessa história, no dia 8, das 14h às 18h no espaço de Coworking, no piso 1.As conversas serão 'Empoderamento Feminino’ com a psicóloga Adriana Marques, 'A Solidão da Mulher', com a psicóloga Jakline Ventura, 'Relacionamento Abusivo', com Janaína Ignácio, 'Não é só por estética: É autocuidado feminino', com a nutricionista Paolla Assis e 'Sou mulher e não um rótulo', comandada pela psicóloga Sandra Azevedo. Para participar, é só se inscrever gratuitamente pelo link https://forms.gle/WK5HadNwDvUPiThR6