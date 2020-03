Zé Arent se apresenta no TopShopping nesta quarta-feira

Nova Iguaçu – O palco do TopShopping recebe nesta o cantor Zé Arent nesta quarta-feira, dia 4, a partir das 19h. O músico antodidata começou a estudar violão aos 12 anos e, alguns anos depois, se aventurou com o cajón.



Com apresentação em diversos bares cariocas, tais como: Bartholomeu, Barzin, Botequim Bate Papo e Devassa, o cantor promete agitar o público com sucessos nacionais e internacionais.



A apresentação, gratuita, será na praça de alimentação do 2º piso. O TopShopping fica na Av. Governador Roberto Silveira, 540, Centro.